Corriere di Torino: "Ha vinto Mazzarri"

"Ha vinto Mazzarri". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sul tecnico granata. Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina per guidare il Torino contro il Napoli. A fianco avrà il suo vice, Nicolò Frustalupi. La Corte Sportiva d’Appello della Figc ha infatti accolto il doppio ricorso del club granata contro il turno di squalifica rifilato dal Giudice Sportivo ai due tecnici, espulsi per proteste dall’arbitro La Penna lunedì sera contro il Parma: il doppio giallo a Mazzarri viene rideterminato in sola ammonizione, sanzione ridotta ad ammonizione e multa da 3.500 euro per Frustalupi.