Corriere di Torino: "Higuain, addio triste alla Juve"

C'è spazio anche per l'ultima cessione in casa Juventus sull'apertura odierna del Corriere di Torino: "Higuaín, addio triste alla Juve", si legge in taglio alto. "L'argentino - scrive a pagina tredici il quotidiano - è stato il primo grande azzardo di Agnelli, per prezzo (90 milioni) e scippo alla concorrenza: ha funzionato due anni". Per l'ex Real Madrid pronta una nuova avventura negli USA, all'Inter Miami.