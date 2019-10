"Higuain sull’Inter: "Una battaglia per il primato"". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino su Higuain. A Gonzalo Higuain queste notti mancavano.Era una partita importante dopo il pareggio di Madrid — dice a fine gara —. Dovevamo vincere per avvicinare la qualificazione, abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario». Anche le panchine, che con Max Allegri lo abbattevano, adesso lo caricano. Ma nonostante questo domenica sera a Milano vuole essere tra i titolari contro l’Inter in quello che è già un match scudetto.