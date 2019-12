© foto di stefano tedeschi

"I 4 pilastri del Toro", è il titolo scelto dal Corriere di Torino oggi in edicola. Il 2019 si è chiuso in malo modo, a causa del capitombolo contro la Spal, ma in vista del 2020 il Torino sa da chi può ripartire. Dalle sue certezze più solide, da chi non tradisce mai. Quattro giocatori che garantiscono un rendimento di livello alto, quattro uomini che possono essere presi come esempi all’interno dello spogliatoio, quattro leader a cui aggrapparsi con tutte le forze. Salvatore Sirigu, Cristian Ansaldi, Tomas Rincon e Andrea Belotti sono i pilastri di questo Toro e rappresentano uno zoccolo duro di affidabilità e qualità. Non a caso sono tra i giocatori più utilizzati dal tecnico, Walter Mazzarri, nelle 23 partite, tra campionato ed Europa League, andate in scena in questa prima parte della stagione.