Corriere di Torino: "I calendari di Juve e Toro"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Anche il Corriere di Torino di oggi parla di quello che è l'argomento del giorno nel mondo calcistico italiano, ovvero la comunicazione del calendario del prossimo campionato di Serie A. "I calendari di Juve e Toro" è il titolo, semplice ma chiarissimo, nelle pagine interne del quotidiano. La Juventus debutterà in casa del Parma, ma già alla seconda giornata sarà di fronte al big match con il Napoli. Da brividi anche la chiusura: i bianconeri sfideranno la Roma. Avvio casalingo per il Torino, che ospiterà il Sassuolo, mentre la prima trasferta sarà in casa dell'Atalanta. I granata chiuderanno il campionato sfidando il Bologna.