"Il 2-1 di Higuain, il Sarrismo e il vecchio Max". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino. Un gol-lampo e un gol-capolavoro. La Juventus domenica sera in casa dell’Inter ha segnato due reti agli antipodi. Prima con un solo lancio, quello spacca-difesa di Pjanic, raccolto e capitalizzato da Dybala. Poi con una sinfonia di passaggi, ben 24 consecutivi, sequenza record per la realizzazione di un gol nella Serie A 2019-20. La costruzione di questa ragnatela ha chiamato in causa tutti i bianconeri in campo ad eccezione del portiere Szczesny: quando si dice gioco corale.