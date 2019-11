Corriere di Torino: "Il conto del Gallo"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere di Torino dedica ampio spazio ad Andrea Belotti, titolando: "Il conto del Gallo". Una corsa contro il tempo. È quella che sta facendo Andrea Belotti per riuscire a guidare l’attacco del Toro già dalla partita di domani pomeriggio con il Genoa. Una corsa, quella contro il tempo, che il capitano granata ha lanciato metaforicamente già da domenica, giorno dopo il violento scontro aereo con l’interista Milan Skriniar: niente di rotto a livello osseo, nessuna lesione muscolare o a organi interni, «solo» una forte contusione all’anca da smaltire, forte come l’amarezza di tutto lo spogliatoio per gli errori fatali commessi contro l’Inter.