Corriere di Torino: "Il derby di Vagnati"

"Il derby di Vagnati", titola il Corriere di Torino alla vigilia di SPAL-Torino. C’è SPAL-Torino e Davide Vagnati sarà inevitabilmente al centro dell’attenzione, nonostante non sia tra coloro che scenderanno in campo. Il dirigente granata torna a Ferrara da avversario per la prima volta dopo sette anni alla guida sportiva del club emiliano. Lo fa da responsabile dell’area tecnica di un Torino che proprio contro i biancazzurri cercherà una vittoria per blindare la salvezza. Una vittoria da trovare contro una squadra che ha già salutato la Serie A e si trova all’ultimo posto in classifica.