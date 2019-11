Corriere di Torino: "Il fulcro del Toro"

"Il fulcro del Toro": questo il titolo del Corriere di Torino nella sezione sportiva. Mazzarri per la delicata sfida contro il Brescia di Fabio Grosso perde Baselli e cambia. Per qualità e leadership, Baselli è infatti diventato una volta per tutte il punto fermo del Toro fin dalle prime battute in Europa League: 16 presenze in 17 partite, tutte da titolare. Rincon resta la certezza del centrocampo, tante soluzioni per Lukic, Meité e Ansaldi.