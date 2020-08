Corriere di Torino: "Il Lione si avvicina all'Allianz, ma Dybala resta in bilico"

"Il Lione si avvicina all'Allianz, ma Dybala resta in bilico. Più facile soltanto il rinnovo". Questo il titolo dedicato ai bianconeri all'interno della sezione sportiva del Corriere di Torino. Venerdì alle 21 il ritorno degli ottavi di Champions: la Joya resta in dubbio, ma farà di tutto per essere a disposizione almeno a gara in corso. A fine stagione, poi, si giocherà un'altra partita: l'obiettivo del suo agente è portare in doppia cifra i sette milioni attualmente percepiti dall'argentino, facendolo diventare il secondo giocatore più pagato della squadra, assieme a De Ligt e alle spalle soltanto di Cristiano Ronaldo.