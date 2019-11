Corriere di Torino: "Il momento di Verdi"

Il Torino ha realizzato un gol nelle ultime cinque partite ed è al diciottesimo posto in Serie A per tiri in porta. "Il momento di Verdi": scrive il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Tra i singoli che sono chiamati a svoltare c’è anche Simone Verdi. L'ex Napoli non è riuscito a scrollarsi di dosso la pesante etichetta dell’acquisto da 25 milioni totali, il più caro di sempre dell’era Cairo. In nove presenze raccolte fino ad oggi, Verdi ha messo a segno solo una giocata decisiva, l’assist per il gol di Ansaldi in Parma-Torino.