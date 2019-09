Prima Miguel Veloso ad illudere l'Hellas Verona, poi il gol con deviazione di Ramsey a rimettere la partita sul binario giusto e il calcio di rigore di Ronaldo a siglare il definitivo 2-1. Vittoria stentata, ma pur sempre vittoria per la Juventus. Che ringrazia il suo portiere in primis. "Il solito Buffon salva la nuova Juve", titola in prima pagina il Corriere di Torino, che mette in primo piano proprio il portierone ex Nazionale.

Tocca al Toro - Dopo la Juve, sarà la volta dell'altra squadra di Torino oggi, in una sfida interessante contro la Sampdoria. Si sofferma anche su questo il Corriere di Torino in prima pagina, parlando anche di qualche scelta di formazione in programma: "Lyanco e Zaza per Mazzarri. Il Toro riparte dalla Samp".