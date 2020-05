Corriere di Torino: "Il Toro comincia le visite, Nkoulou apre le danze"

"Il Toro comincia le visite, Nkoulou apre le danze", titola il Corriere di Torino nella sezione sportiva. Mascherina grigia a coprire bocca e naso, una coppola dello stesso colore in testa, e un paio di spessi occhialoni scuri: ieri mattina Nicolas Nkoulou ha varcato la soglia del Centro di Medicina dello Sport allo stadio Olimpico-Grande Torino. È stato lui il primo giocatore del Torino a sottoporsi ai test medici propedeutici alla parziale ripresa dell’attività, venendo poi seguito da qualche altro compagno. Fino a giovedì tutti affronteranno un primo giro di tamponi per escludere la positività al coronavirus insieme alla visita di idoneità sportiva, come in estate quando si inizia una nuova stagione.