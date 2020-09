Corriere di Torino: "Il Toro e il tridente leggero: assente Belotti, Giampaolo «cambia» Zaza"

vedi letture

"Il Toro e il tridente leggero: assente Belotti (in azzurro): Giampaolo «cambia» Zaza". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Torino dedica ai granata che oggi hanno in programma un'amichevole (alle 18) contro la Pro Patria: "Saranno prove tecniche di situazioni estreme, come quella di dover giocare senza Salvatore Sirigu e Andrea Belotti. In caso di assenza del portiere, vien da sé, può cambiare poco se non il nome del sostituto. Ma senza il Gallo, come si fa?".