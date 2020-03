Corriere di Torino: "Il Toro e la forza del Fila"

vedi letture

"Il Toro e la forza del Fila". Questo il titolo a pagina 16 che il Corriere di Torino dedica ai granata di Moreno Longo: "La squadra di Longo torna in campo il 14 con l’Udinese. Tempo utile per fisico, schemi e iniezioni di granatismo. Il tecnico granata farà di tutto per sfruttare questo periodo di sosta lungo 14 giorni. Ieri la Lega Serie A ha reso noto quel che già era stato preannunciato: il Torino tornerà in campo solo sabato 14 marzo, quando in uno stadio Olimpico-Grande Torino deserto sfiderà l’Udinese".