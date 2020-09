Corriere di Torino: "Il Toro in campo con la Pro Vercelli: e riecco Verdi"

"Il Toro in campo con la Pro Vercelli: e riecco Verdi". Titola così in taglio sulla propria prima pagina il Corriere di Torino sul ritorno in campo dei granata: "Alle 18 contro la Pro Vercelli si rivede in campo anche Verdi. Dietro le punte tocca a lui: Falque e Berenguer le alternative. In tre per una maglia, ma tutti e tre non amano quel ruolo. Il Torino è un cantiere aperto e nel progetto c’è da sistemare la casella del trequartista offensivo, il vertice alto del rombo di centrocampo del 4-3-1-2 di Marco Giampaolo".