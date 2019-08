© foto di Mattia Verdorale

In prima pagina, in taglio basso, il Corriere di Torino di oggi celebra i granata di Mazzarri, che saranno protagonisti questa sera nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. "Il Toro, l'Europa e la prima in città", si legge, con Zaza e Belotti pronti per far sognare il popolo granata. Avversario di turno i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk.

Caso Dybala, no al Tottenham - Si parla anche di Juventus, con il "caso Dybala". L'argentino dice no al Tottenham ma è comunque quasi un separato in casa con la Juventus, con la quale è rottura totale. Potrebbe riaprirsi l'ipotesi di uno scambio con l'Inter, che porterebbe Mauro Icardi a fare il percorso inverso.