Corriere di Torino: "Il Toro li aspetta al varco"

Il Corriere di Torino, all'interno delle sue pagine sportive, titola: "Il Toro li aspetta al varco". Il Torino è reduce da sei sconfitte consecutive e mister Longo cerca al più presto la scossa che possa far ripartire l'ambiente. Torino-Udinese, quindi, diventa la madre di tutte le partite. Dopo sei sconfitte consecutive il Toro non può sbagliare. L’Udinese e poi il Parma prima della Lazio all’Olimpico Grande Torino. Un crescendo di difficoltà, ma oggi il problema non è la squadra da affrontare. Perché in questi mesi il Toro ha già dimostrato di poter battere chiunque.