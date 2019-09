Corriere di Torino: "Il Toro non corre ma la Var non vede"

Sconfitta bruciante per il Torino, in casa contro il Lecce. "Il Toro non corre ma la Var non vede" scrive il Corriere di Torino in prima pagina con chiaro riferimento all'episodio avvenuto nel finale, in area di rigore leccese. Il fantasma del Var: a tempo scaduto Rispoli atterra il Gallo. È rigore netto scrive il quotidiano: l’arbitro Giua rivede l’azione ma decide che si può giocare. Il Lecce vince, nessuno parla di moviola.