Corriere di Torino: "Il Toro si mette a correre verso l'Europa"

© foto di Mattia Verdorale

"Il Toro si mette a correre verso l'Europa". Si apre così l'edizione del Corriere di Torino che dedica il taglio basso della prima pagina ai granata. Oggi è in programma alle 16.45 un allenamento a porte aperte: il primo della stagione per la squadra di Mazzari: "Ci sarà Andrea Belotti a guidare il gruppo. Ci saranno i giovani. E sarà un po' una festa. ritrovata settimana scorsa, l'Europa League ha rimescolato i piani, per la gioia di tutti. Della società, di un Mazzarri che non vede l'ora e di una squadra che anticipa il ritorno al lavoro (il 25 la prima partita). Mancano Rincon, Aina e altri nazionali ma ci sono i tifosi, tanti. Come la voglia di Europa".