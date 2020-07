Corriere di Torino: "Il Toro va all'attacco"

vedi letture

"Il Toro va all'attacco", titola il Corriere di Torino nelle pagine sportive. Quella di questa sera contro il Brescia, per il Toro, sarà una gara chiave. Perché il gruppo di Moreno Longo in questo caso non potrà che scendere in campo con un solo obiettivo, vincere. In un modo o nell’altro. All’attacco quindi. Con criterio, ma all’attacco. Partendo nuovamente con il tridente, che a seconda delle fasi della partita sarà più o meno pesante. Questo dipenderà sostanzialmente dalla presenza di Simone Zaza, il centravanti lucano è ormai recuperato, in panchina pur senza giocare già contro Lazio e Juventus, questa volta potrà fornire il suo contributo dal primo minuto o a partita in corso.