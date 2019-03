"Il Toro vola con il Gallo. E con carattere" titola il Corriere di Torino oggi in edicola, celebrando il successo della squadra di Walter Mazzarri ieri sera contro il Chievo (3-0). Mai i granata avevano fatto così tanti punti nell'era Cairo, sesto posto in classifica e sesta partita consecutiva in cui la porta di Salvatore Sirigu è rimasta inviolata. E sorride anche l'attacco, che ritrova i gol di Belotti e Zaza.