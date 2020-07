Corriere di Torino: "Il Verdi ritrovato pensa al futuro: «Dovrò fare molto meglio»"

"Il Verdi ritrovato pensa al futuro: «Dovrò fare molto meglio»". Titola così in taglio basso sulla propria prima pagina il Corriere di Torino in riferimento a Simone Verdi, recuperato da Longo in quest'ultima parte di campionato: "Decisivo a Ferrara con un gol bellissimo, il fantasista del Toro guarda oltre, alla prossima stagione, quella del riscatto. Per lui e il gruppo".