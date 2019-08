Corriere di Torino in prima: "Il dramma di Chiello scuote la Juve"

"Il dramma di Chiello scuote la Juve". E' questo il titolo che il Corriere di Torino dedica al'infortunio di Giorgio Chiellini in prima pagina. Il capitano bianconero resterà fuori per un po' di tempo e mette in difficoltà la difesa bianconera, proprio alla vigilia del big match con il Napoli, ma anche per il resto della stagione, in cui si preannunciano entrambe protagonista, come negli ultimi anni. Spazio anche al Torino e al mercato: "Il Toro ora punta l'atalantino Barrow".