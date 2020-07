Corriere di Torino in prima pagina: "Juve, l’imprevisto è bianconero"

vedi letture

"Juve, l’imprevisto è bianconero". Titola così in prima pagina il Corriere di Torino in riferimento alla sconfitta dei bianconeri alla Dacia Arena: "’Udinese prende un palo, poi va sotto per un tiro da lontano di De Ligt. La Juventus è campione d’Italia per dieci minuti. In Friuli erano arrivati anche Bonucci (squalificato), Chiellini e De Sciglio (infortunati) per quella che poteva essere la festa del nono scudetto di fila. Da celebrare per poi potersi dedicare, anima e corpo, alla preparazione di Juventus-Lione di Champions, il 7 agosto. Finisce 2-1: tutto rinviato, lo scudetto è vicino ma l’allarme europeo suona alto".