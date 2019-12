Ritorno al successo per il Torino, che a Marassi veste i panni del corsaro e supera il Genoa a domicilio. "Bremer vola. E il Toro si rialza", è il titolo che si legge in prima pagina sul Corriere di Torino. I tre punti, infatti, sono tutti merito del centrale granata, bravissimo ad avvitarsi e incornare il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo che risulta mortifero per i padroni di casa.