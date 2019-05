Corriere di Torino in taglio alto: "Azzurro Toro, c'è anche Izzo"

© foto di Pierpaolo

Lunedì Roberto Mancini diramerà le convocazioni per le partite contro Grecia e Bosnia, valevoli per le qualificazioni a Euro 2020, in programma per sabato 8 e martedì 11 giugno. Sul Corriere di Torino la notizia trova spazio in primo piano in relazione al Torino e ai convocati granata: "Azzurro Toro, c'è anche Izzo". Sì, non una novità assoluta, ma una conferma meritata. Con Sirigu e Belotti, dunque, dovrebbe esserci anche il difensore nativo di Scampia, autore di una stagione sontuosa agli ordini di Walter Mazzarri.

All'interno - "Variabile Dybala". E' questo il titolo d'apertura che il Corriere di Torino dedica alla Juventus all'interno delle sue pagine sportive. In primo piano il futuro del fantasista argentino, strettamente legato a quello che sarà il nuovo tecnico bianconero. Nel frattempo, però, c'è da registrare il ritorno del Bayern Monaco, pronto a sferrare un affondo decisivo nelle prossime settimane. Ieri l'ex Palermo s'è di fatto tolto dal mercato, ma impossibile dirlo adesso, prima di conoscere chi andrà sulla panchina della Vecchia Signora.