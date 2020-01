Il Torino stasera scenderà il campo sul campo della Roma nel primo match del 2020. Una partita complicata, in casa di una delle squadre più in forma di questa prima metà di campionato. "Mazzarri a Roma sfida l'emergenza", titola in prima pagina il Corriere di Torino, ricordando che i granata si presenteranno all'Olimpico senza 8-9 pedine. In taglio alto c'è spazio anche per il calcio.