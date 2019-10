Corriere di Torino in taglio alto: "Moretti, il ritorno. Per beneficenza"

"Moretti, il ritorno. Per beneficenza". E' questo il titolo che il Corriere di Torino in prima pagina dedica al calcio, soffermandosi sul tema nel taglio alto. Emiliano Moretti, ex difensore granata e ora team manager, torna in campo sabato per beneficenza. All’STS di corso Appio Claudio a Torino è infatti in programma una partita per siglare amicizia e collaborazione e per raccogliere fondi a favore del progetto UgiOnlus "100% guariti".