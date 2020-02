vedi letture

Corriere di Torino in taglio alto: "Ronaldo e Ramsey, la Juve resta prima"

"Ronaldo e Ramsey, la Juve resta prima". E' questo il titolo che il Corriere di Torino in prima pagina dedica al calcio e, in particolar modo, al successo della Juventus contro la SPAL che permette ai bianconeri di allungare in classifica su Lazio e Inter: la prima risponderà oggi col Genoa, la seconda invece non potrà a causa del rinvio del match con la Sampdoria.