Corriere di Torino in taglio alto: "Sesta sconfitta di fila per il Toro"

"Sesta sconfitta di fila per il Toro". Lo score è da dimenticare e il Corriere di Torino lo ricorda in prima pagina, dedicandovi un titolo in taglio alto. La cura Moreno Longo non funziona, fin qui l'ex allenatore della Primavera ha collezionato soltanto k.o. e anche a Napoli non si sono visti progressi sul piano del gioco.