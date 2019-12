"Juve e Toro, le nostre squadre top". E' questo il titolo presente in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere di Torino, che in taglio basso propone un'intervista agli ex allenatore granata e bianconero Alberto Zaccheroni e Giancarlo Camolese, che per l'occasione pescano tra le figurine del decennio 2010-19 per comporre la Top 11 di Juve e Toro.