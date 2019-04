© foto di Pierpaolo

Il Torino prepara la grande sfida con il Milan, in programma per domani e valevole una bella fetta di Champions League. "Mazzarri ha un colpo in serbo: Lukic", titola in prima pagina il Corriere di Torino, giocando con le parole e con la nazionalità del centrocampista granata, probabile mossa a sorpresa dell'allenatore di San Vincenzo.