Corriere di Torino: "In tremila per l’Euro-festa"

© foto di Giulio Falciai

"In tremila per l’Euro-festa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Trentanove giorni dopo l’ultima partita, il 3-1 alla Lazio, il Toro è al lavoro. In anticipo, perché il 25 gioca i preliminari di Europa League. Belotti si taglia le vacanze, Izzo torna domani. Il popolo granata è entusiasta. In un caldo pomeriggio (32°) sono più di tremila i tifosi al Filadelfia, per cantare la loro gioia, appendere uno striscione con la scritta «grazie ragazzi» e mandare in onda la festa che avrebbero voluto fare il 26 maggio: la Uefa ha rimesso tutto a posto.