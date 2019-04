© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza al Torino non ha nulla da dimostrare, secondo Walter Mazzarri e quanto pronunciato ieri in conferenza stampa. Focus sull'ex Juventus sulle pagine del Corriere di Torino, che apre le sue pagine sportive con titolo sull'attaccante del Torino: "In braccio a Zaza".