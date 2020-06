Corriere di Torino intervista gli ex allenatori granata: "Al Toro basta fare il Toro"

Il Torino non stava incantando prima della pausa in ragione dell'emergenza-Coronavirus, tant'è che era stato recente l'avvicendamento in panchina tra Walter Mazzarri e Moreno Longo. E, a proposito di allenatori, il Corriere di Torino ha intervistato alcuni di loro che in passato si sono seduti sulla panchina granata e in prima pagina il titolo è: "Al Toro basta fare il Toro", il virgolettato degli ex mister.