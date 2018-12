Corriere di Torino intervista il doppio ex Balzaretti: "Tifo per il pari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Balzaretti ha indossato sia la maglia della Juventus che quella del Torino. Anzi, in granata c'è cresciuto, poi nel 2005 è passato in bianconero tra mille polemiche. L'edizione odierna del Corriere di Torino, in vista del Derby della Mole in programma stasera, ha deciso di intervistarlo e in prima pagina si legge: "Io tifo per il pari, il Toro se la gioca".