Corriere di Torino: "J Women, ko di tendenza"

Juventus Women sconfitta per 0-2 in casa dal Barcellona e l'ingresso in Champions League si fa sempre più complicato. Un confronto molto difficile per le bianconere guidate da Rita Guarino che hanno affrontato, per larghi tratti della partita alla pari, le vice-campioni d'Europa. "J Women, ko di tendenza" scrive il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Bianconere sconfitte in Champions dal Barcellona 2-0, ma il match vola sui social. Un altro segnale importante per il calcio femminile, in continua espansione.