© foto di stefano tedeschi

"Juve 32, Cuadrado 2022". Titola così a pagina 21 il Corriere di Torino sulla vittoria della Juventus contro il Milan di ieri sera che ha permesso ai bianconeri di tornare primi in classifica: "Decide Dybala, Milan ko: l’Inter torna a -1. Intanto il colombiano allunga il suo contratto. E Matuidi esce per un problema al costato. A 31 anni, compiuti lo scorso maggio, Cuadrado sta dimostrando di avere ancora garretti e, soprattutto, voglia, per scommetterci sopra con un accordo da un anno più uno (fino al 2022), sui 3,5 milioni di euro a stagione, che i bonus arrotondano a quattro".