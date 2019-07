Corriere di Torino: "Juve a guardia alta"

© foto di Mattia Verdorale

"Juve a guardia alta". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere di Torino dedica alla Juventus e alla sfida che è in programma oggi alle ore 13.30 italiane contro l'Inter: "Oggi l'Inter, in difesa ecco il due Bonucci-De Ligt". Sul quotidiano vengono riportate le parole del portiere polacco Szczesny: "Dietro cambia tutto anche per me. Giocando con la difesa più avanzata anche il ruolo del portiere si modifica. Dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio quando difendiamo".