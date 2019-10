Corriere di Torino: "Juve, attacco rinnovato"

Nuovi contratti in arrivo per i due argentini della Juventus Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. "Juve, attacco rinnovato", scrive il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Pronti due prolungamenti in casa bianconera: contratto fino al 2022 per il Pipita, che sogna poi il ritorno al River Plate per chiudere la carriera. Rinnovo fino al 2024 invece per la Joya.