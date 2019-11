"De Ligt va di fretta" scrive il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Al difensore della Juventus piace arrivare in fretta, come quando il programma settimanale fissa l’allenamento bianconero alle ore 10, e quindi con ritrovo attorno alle 9, e lui all’inizio rispondeva: "Ma non possiamo fare alle 8?". Esercizi di psicocinetica per il controllo del corpo e la stima della Juve: "Ha la testa del campione".