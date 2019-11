Corriere di Torino: "Juve, due oltre il muro"

© foto di stefano tedeschi

"Juve, due oltre il muro", è il titolo con cui il Corriere di Torino apre oggi la sua sezione sportiva. Germania chiama, Juve risponde. Il filo diretto tra i bianconeri e i top club di Bundesliga può riattivarsi a gennaio. Il Borussia Dortmund, infatti, ha messo gli occhi sia su Emre Can che su Mario Mandzukic, due scontenti di lusso nell’ampia rosa di Maurizio Sarri. I gialloneri sono pronti a mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro per entrambi: il croato si allena a parte (in accordo con la società) da inizio stagione, il tedesco invece è rimasto fuori dalla lista Champions e da allora ha già mandato più di un avvertimento alla società.