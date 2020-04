Corriere di Torino: "Juve e Toro, il derby della continuità"

Il Corriere di Torino titola oggi in prima pagina: "Juve e Toro, il derby della continuità". Due modi completamente diversi per utilizzare la stessa formula: il segreto del calcio sotto la Mole è la continuità. Lo conferma anche il Cies, l’osservatorio internazionale del calcio. Negli ultimi cinque anni solari, dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, in serie A solo il Napoli ha utilizzato meno calciatori di Juventus e Torino: 58 quelli schierati dal club di Aurelio De Laurentiis, un numero talmente basso da non fare quasi statistica. Invece Juve e Toro ne hanno utilizzati rispettivamente 72 e 73, un derby tra fedelissimi, un derby all’insegna della continuità appunto.