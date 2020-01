Corriere di Torino: "Juve, fort Stadium"

© foto di Mattia Verdorale

"Juve, fort Stadium". Titola così a pagina 13 il Corriere di Torino sullo stadio della Juventus: "Un dominio nato in casa. In 10 stagioni 189 gare con 146 vittorie, prima allo stadio Olimpico poi nell’attuale Allianz Che fa più ricco il club. La Juventus vuole entrare negli anni Venti come è uscita dai Dieci. Costruendo in casa il suo dominio, continuando a spadroneggiare tra le mura amiche".