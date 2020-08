Corriere di Torino: "Juve frenata dal caso Higuain"

"Juve frenata dal caso Higuain", si legge sul Corriere di Torino. Ancora un giorno, poi potrà iniziare la nuova stagione della Juve, la prima dell’era Pirlo. Basta il nome del nuovo allenatore per parlare di rivoluzione. Eppure, staffetta con Sarri a parte, non è che nel frattempo le cose siano già cambiate particolarmente. Due gli acquisti: Kulusevski è juventino da gennaio, chiuso a giugno invece lo scambio Arthur-Pjanic. Ora i bianconeri trattano con Higuain: il valore residuo a bilancio del Pipita è di 18,2 milioni, si profila quindi una minusvalenza sanguinosa. Con la Juve che sta faticando a trovare una quadra pure sulla buonuscita: per ora Higuain non fa sconti sui 7,5 milioni netti di ingaggio previsti dall’ultimo anno di contratto, senza dimenticare la quota congelata dalla scorsa stagione (1,5 milioni circa).