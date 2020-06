Corriere di Torino: "Juve, i conti non tornano"

"Juve, i conti non tornano", titola il Corriere di Torino nella sezione sportiva. Il problema non può essere Cristiano Ronaldo e nemmeno i suoi 31 milioni di ingaggio netti. Semmai CR7 rappresenta la soluzione ai problemi della Juve, per quanto l’aria sia tesa e i messaggi lanciati via social dalla sorella a nome del clan Ronaldo facciano capire molto riguardo il suo stato d’animo. I problemi della Juve sono altri, legati a doppio filo tra campo e bilancio.