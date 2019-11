Corriere di Torino: "Juve, il trequartista è mobile"

"Il trequartista è mobile" scrive il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Dietro alle punte Sarri ha provato fin qui cinque soluzioni diverse, praticamente tutte quelle a disposizione nella rosa: il fatto stesso di continuare a fare esperimenti dimostra che l’uomo ideale, nato per quel ruolo, la Juve non ce l’ha. Da Ramsey a Douglas Costa passando per Bernardeschi, Bentancur e Dybala, nessuno ha il posto fisso sulla trequarti.