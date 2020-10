Corriere di Torino: "Juve in isolamento e l'Asl blocca il Napoli, partita appesa a un filo"

vedi letture

Giornata particolare per Juventus e Napoli, oggi da programma in campo per il posticipo di Serie A. L'Asl ha bloccato gli azzurri, non partiti per Torino, mentre i bianconeri sono in isolamento dopo aver riscontrato due casi di positività in dirigenza. Il Corriere di Torino all'interno delle sue pagine sportive titola così: "La Juventus in isolamento e l'Asl blocca il Napoli. La partita è appesa a un filo".