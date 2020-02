© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola sul gallese della Juventus: "Juve, l'enigma Ramsey". Aaron Ramsey è sparito nuovamente dai radar. Il centrocampista gallese è rimasto in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Fiorentina ma stavolta le esclusioni non sono avvenute per motivi fisici bensì tecnici. Contro il Napoli Maurizio Sarri ha puntato sul tridente pesante, con la Viola ha rispolverato Douglas Costa dall’inizio. Per l’ex Arsenal neanche un minuto dalla panchina e rinnovati dubbi sulla sua adattabilità agli schemi di Sarri.